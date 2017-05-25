All-State Tournament Team  Baseball 2017 - KAIT Jonesboro, AR - Region 8 News, weather, sports

All-State Tournament Team  Baseball 2017

(Source: Raycom Media) (Source: Raycom Media)

All-State Tournament Team  Baseball 2017  7A  Name  School  Logan Gilbertson  Cabot  Blake McCutchen  Cabot  Dillon Thomas  Cabot  Blake Adams  Har-Ber  Blake Thompson  Har-Ber  Beaux Bonvillian  Bryant  Jeb Brain  Rogers  Cade Lastovica  Bentonville  Mac Moddy  Southside  Kolby Reck  Conway  Andrew Roach  Springdale  Reed Shepherd  North Little Rock  Cody Smith  Fayetteville  Cameron Tissue  Catholic  Landry Wilkerson  Van Buren  5A  Name  School  Cody Mitchell  Vilonia  Nick Howard  Vilonia  Zak Whitis  Vilonia  Jay French  Magnolia  Matt Goodheart  Magnolia  Quinn Cherry  Harrison  Hayden Crafton  Beebe  Dustin Duckworth  White Hall  Taylor Ford  Batesville  Tyler Gregg  Farmington  Preston Hart  Greene County Tech  Kaleb Hill  Watson Chapel  River Hunt  Sylvan Hills  Hunter Milligan  Greenbrier  Will Osment  Pulaski Academy  Hunter Taylor  Wynne  Race Tittle  Lakeside Hot Springs  Jacob Wagner  Little Rock Christian   Cody Wilkins  Nettleton  6A  Name  School  Tyler Cleveland  Sheridan  Hunter Hicks  Sheridan  David Vilches  Sheridan  Zane Ryne Neves  Jonesboro  Sam Edwards  Jonesboro  Dylan Adcock  Texarkana  Ross Carver  Benton  Landon Crider  Mountain Home  Tony Rudd  Marion  Ben Slate  Lake Hamilton  Xavier Smith  Pine Bluff  Ryan Talley  Russellville  Trent Toney  Jacksonville  Cooper Van Kooten  Greenwood  Luke Wolfe  Searcy  4A  Name  School  Zach Jamison  Nashville  Austin Bowman  Nashville  Tyler Hanson  Nashville  Landon Brown  Shiloh Christian  Connor Clark  Shiloh Christian  Andrew Bradshaw  Heber Springs  Westin Church  Pea Ridge  Hunter Corbell  CAC  Hayden Fennell  Booneville  Bryce Freer  Malvern  Nick Griffin  Monticello  Haven Hunter  Lonoke  Grenson Stevens  Pottsville  Brayden Todd  Arkadelphia  Austin Tyler  Westside  3A  Name  School  Peydon Harlow  Harding Academy  Griffin Metheny  Harding Academy  Seth Morgan  Harding Academy  Austin Anderson  Greenland  Michael McAdoo  Greenland  Drew Radcliff  Corning  Tanner Meachum  Bald Knob  Ben Jackson  Atkins  Logan Disotell  Junction City  Ty Johnson  Clinton  Zach Izzo  Horatio  Brayden Ross  Charleston  Nick Jennings  Smackover  Brett Sweatman  Manila  Braden Carman  Harmony Grove Haskell  Tyler Moreland  Genoa Central  Dylan Anderson  Jessieville  Paxton Templeton  Mayflower  Gavin Stone  Riverside  1A  Name  School  Will Richardson  Woodlawn  Trey Scallion  Woodlawn  Reece Michels  Woodlawn  Ryan Downs  Taylor  Gage Harris  Taylor  Logan Adcock  Mt. Vernon-Enola  Jared Alexander  Mammoth Spring  Ethan Block  Alpena  Jaret Bradley  Shirley  Justin Brown  Nemo Vista  Truston Furr  Ouachita  Heath Fortson  Midland  Clayton Gardner  Viola  Gage Gattis  County Line  Brett Harris  Amorel  Taylor Layne  Bay  Garrett Mattox  Omaha  Jacob Sharp  Dierks  Ozzie Sindland  Lead Hill  William Silviera  Scranton  Carson Smith  Kirby  Hunter Spinks  Concord  Connor Wilkerson  Hermitage  2A  Name  School  Josh Winfield  Spring Hill  Will Phillips  Spring Hill  Wesley Featherston  Spring Hill  David Beck  St. Joseph  Timmy Coney  St. Joseph  Drew Austin  Poyen  T.J. Bale  Parkers Chapel  Gavin Barnett  Pangburn  Brett Bearden  Harmony Grove Camden Colton Dail  Sloan-Hendrix  Zack Harris  Conway Christian  Shaeffer Loyd  Magazine  Andrew McFarlin  Buffalo Island Central  Will Nash  Palestine-Wheatley  Jesse Skudlark  McCrory 

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