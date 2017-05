All-State Tournament Team Baseball 2017 7A Name School Logan Gilbertson Cabot Blake McCutchen Cabot Dillon Thomas Cabot Blake Adams Har-Ber Blake Thompson Har-Ber Beaux Bonvillian Bryant Jeb Brain Rogers Cade Lastovica Bentonville Mac Moddy Southside Kolby Reck Conway Andrew Roach Springdale Reed Shepherd North Little Rock Cody Smith Fayetteville Cameron Tissue Catholic Landry Wilkerson Van Buren 5A Name School Cody Mitchell Vilonia Nick Howard Vilonia Zak Whitis Vilonia Jay French Magnolia Matt Goodheart Magnolia Quinn Cherry Harrison Hayden Crafton Beebe Dustin Duckworth White Hall Taylor Ford Batesville Tyler Gregg Farmington Preston Hart Greene County Tech Kaleb Hill Watson Chapel River Hunt Sylvan Hills Hunter Milligan Greenbrier Will Osment Pulaski Academy Hunter Taylor Wynne Race Tittle Lakeside Hot Springs Jacob Wagner Little Rock Christian Cody Wilkins Nettleton 6A Name School Tyler Cleveland Sheridan Hunter Hicks Sheridan David Vilches Sheridan Zane Ryne Neves Jonesboro Sam Edwards Jonesboro Dylan Adcock Texarkana Ross Carver Benton Landon Crider Mountain Home Tony Rudd Marion Ben Slate Lake Hamilton Xavier Smith Pine Bluff Ryan Talley Russellville Trent Toney Jacksonville Cooper Van Kooten Greenwood Luke Wolfe Searcy 4A Name School Zach Jamison Nashville Austin Bowman Nashville Tyler Hanson Nashville Landon Brown Shiloh Christian Connor Clark Shiloh Christian Andrew Bradshaw Heber Springs Westin Church Pea Ridge Hunter Corbell CAC Hayden Fennell Booneville Bryce Freer Malvern Nick Griffin Monticello Haven Hunter Lonoke Grenson Stevens Pottsville Brayden Todd Arkadelphia Austin Tyler Westside 3A Name School Peydon Harlow Harding Academy Griffin Metheny Harding Academy Seth Morgan Harding Academy Austin Anderson Greenland Michael McAdoo Greenland Drew Radcliff Corning Tanner Meachum Bald Knob Ben Jackson Atkins Logan Disotell Junction City Ty Johnson Clinton Zach Izzo Horatio Brayden Ross Charleston Nick Jennings Smackover Brett Sweatman Manila Braden Carman Harmony Grove Haskell Tyler Moreland Genoa Central Dylan Anderson Jessieville Paxton Templeton Mayflower Gavin Stone Riverside 1A Name School Will Richardson Woodlawn Trey Scallion Woodlawn Reece Michels Woodlawn Ryan Downs Taylor Gage Harris Taylor Logan Adcock Mt. Vernon-Enola Jared Alexander Mammoth Spring Ethan Block Alpena Jaret Bradley Shirley Justin Brown Nemo Vista Truston Furr Ouachita Heath Fortson Midland Clayton Gardner Viola Gage Gattis County Line Brett Harris Amorel Taylor Layne Bay Garrett Mattox Omaha Jacob Sharp Dierks Ozzie Sindland Lead Hill William Silviera Scranton Carson Smith Kirby Hunter Spinks Concord Connor Wilkerson Hermitage 2A Name School Josh Winfield Spring Hill Will Phillips Spring Hill Wesley Featherston Spring Hill David Beck St. Joseph Timmy Coney St. Joseph Drew Austin Poyen T.J. Bale Parkers Chapel Gavin Barnett Pangburn Brett Bearden Harmony Grove Camden Colton Dail Sloan-Hendrix Zack Harris Conway Christian Shaeffer Loyd Magazine Andrew McFarlin Buffalo Island Central Will Nash Palestine-Wheatley Jesse Skudlark McCrory