All-State Tournament Team Softball 2017 7A Name School Maddy Prough Bentonville Payton Wildeman Bentonville Morgan Nelson Bentonville Reagan Sperling North Little Rock Cassidy Tucker North Little Rock Alexa Enos Heritage Sarah Evans Bryant Sydney Green Northside Rylie Hamilton Cabot Tremere Harris Conway Honesty Holt Har-Ber Baylor Miles Van Buren Piper Morgan Southside Sydney Sneed Bentonville West Courtney Story Rogers 5A Name School Josie Vaught De Queen Sydney Sneed De Queen Meagan Martz De Queen Montanna Smith Valley View Katie Dreiling Valley View Carley Antwine Farmington Lynlee Broadway Sylvan Hills Desiree Bumpers LR Parkview Emily Clark Greene County Tech Hannah Gammill Beebe Maggie Garrett Greenbrier Grace Griffin Little Rock Christian Natalie Hare Vilonia Kenley Hawk Wynne Kynzi Morgan Camden Fairview Abbye Ostrander Alma Karlee Strickland Magnolia Kirsten Wallace White Hall Chance Winn Paragould 6A Name School Maggie Hicks Sheridan Regan Martin Sheridan Maeson Grace Sheridan Kaila Cartwright Greenwood Mariah Hamilton Greenwood Marcie Bewley Jonesboro Karsen Dunavan Searcy Kelsey Howard El Dorado Sierra Johnson Pine Bluff Madi Lancaster Benton Hope Phipps Marion Jessye Rowland Lake Hamilton Allison Seats Jacksonville Maly Tabor Mountain Home Adison Wright Texarkana 4A Name School Aspen Campbell Pottsville Abbie Cain Pottsville Skylar Campbell Pottsville Madi Miller Nashville Brookelyen Cox Nashville Taylor Barron Stuttgart Kieara Bryant Pea Ridge Shelby Chavers Bauxite Cally Kildow Gravette Ayden Massey Lincoln Misty Moye Trumann Alaina Rice Crossett Reagan Sikes Mena Tess Temple Heber Springs Jessica Webb Harrisburg 3A Name School Trina Allen Rose Bud Hope Hartle Rose Bud Gracie Hartle Rose Bud Kinlee Varnell Bald Knob Hannah Fisher Bald Knob Stephanie Aldrete Atkins Dustin Bakenhus Horatio Makayla Bolton Mansfield Daly Dunfrene Clinton Lakyn Fluker Genoa Central Lauren Frost Glen Rose Baylee Haskins Walnut Ridge Bailee Henard Rivercrest Lexy Lee Paris Lacey McKenzie Charleston Reagan Richardson Smackover Baylee Rowton Harmony Grove Haskell Emma Shinn Melbourne Laykin Smallwood Fouke 1A Name School Lindsey Downs Taylor McKenzie Boyett Taylor Jasmyne Copeland Taylor Kirklyn Kremers Scranton Kristy Geels Scranton Tori Barrett Acorn Braelynne Bates Mount Ida Carlie Burruss Bradford Hannah Hall South Side Bee Branch Shaylee Harber Viola Kaylee Hinson Woodlawn Taylor Knapp Rural Special Mariana Larson Shirley Desi Meek Decatur Halle Mounts Dierks Rylee Nelson Armorel Gracie Patterson Hampton Haley Rainey Hermitage Laney Rider Izard County Dixie Sherrill Mount Vernon-Enola Kameron Teague Calico Rock Lizzie White Concord Cas Yocham Omaha 2A Name School Kristen Hurst Rison Kennedy Ratliff Rison Macy Ratliff Rison Kalyne Powell Spring Hill Kelsey Gammage Spring Hill Lacy Beaver Poyen Allie Burroughs Hazen Bailey Constant East Poinsett County Darci Fountain Hector Sammi Henry Marmaduke Aspen Johnson Quitman Savannah Jones Parkers Chapel Summer Rains Pangburn Allyson Walsh Salem Brianna Winchester Lavaca