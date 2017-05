2017 Soccer All-Tournament Teams

Jessie Ramirez MVP Rogers Lauren Hargus MVP Bentonville Alex Balderas Rogers Madee East Bentonville Anthony Garcia Rogers Caila Hanus Bentonville Juan Sanchez Rogers Sydnee Suggs Bentonville Ivan Fuentes Har-Ber Hadley Dickinson Cabot Oscar Lemus Har-Ber Kiley Dulaney Cabot Caed Tyler Har-Ber Tristyn Edger Cabot Harrison Dickerson Bentonville Caroline Campbell Bryant Ricky Barrientos Bryant Selby Grimes Conway Elliot Enderlin Catholic Riley Chafin Central, Little Rock Erick Alonzo Central, Little Rock Gracie Kate Fayetteville Kameron King Conway Hannah Schmidt Fort Smith Southside Cesar Ramirez Fort Smith Northside Mckenna Taylor Har-Ber Tan Phan Fort Smith Southside Pam Seiler Heritage Pedro Garcia Heritage Ashley Suffridge Mount Saint Mary Jose Vega Springdale Maggie Folger Rogers Tomas Lira Van Buren Jessica Alvarado Springdale * NO NOMINEE * NO NOMINEE All Tournament Teams Rogers 5 Har-Ber 3 Bentonville 5 Cabot 0 2017 Soccer 7A Boys 7A Girls Eli Jackson MVP Siloam Springs Audrey Maxwell MVP Siloam Springs Jack Bos Siloam Springs Brooklyn Buckminster Siloam Springs Christian Marroquin Siloam Springs Megan Hutto Siloam Springs Austin Shull Siloam Springs Meghan Kennedy Siloam Springs Spencer Foster Mountain Home Onna Collins Russellville Corey Queen Mountain Home Rachel Prochazka Russellville Conner Stanton Mountain Home Blakeley Walker Russellville Breck Rambo Benton Julia Dick Benton Chase Cottrell El Dorado Angel Leveritt El Dorado Anders Helbo Greenwood Courtney Meyers Greenwood Carlos Fabian Hall Sasha Rivera Hall Joe Pacheco Jonesboro Haley Brewer Jonesboro Riley Barnes Marion Hailey Bass Marion Deshawn Bennett Pine Bluff Sabra Wickersham Mountain Home Chris Alvarenga Russellville Kayla Churchwell Searcy Rernando Acevedo Searcy Makenna Ivey Texarkana Dorsey Spears Sheridan Rylee Elmore West Memphis * NO NOMINEE * NO NOMINEE Siloam Springs 4 Mountain Home 0 6A Boys 6A Girls Siloam Springs 6 Russellville 1 Erick Guadron MVP Hot Springs Liz Shirley MVP Harrison Johnathan Aguino Hot Springs MaKayla Campbell Harrison Johnny Gonzales-Vazguez Hot Springs Claire Doshier Harrison Manny Santillan Hot Springs Brylie Parker Harrison Leonardo Dominguez De Queen * Maumelle Alejandro Lerma De Queen * Maumelle Jose Martinez De Queen * Maumelle Luke Livingston Batesville Hannah Baster Batesville Fabian Martinez Clarksville Katelyn Jones Beebe Maclane Wilson Greenbrier Saleni Rojas De Queen Bradon Tibles Greene County Tech Lauren Lockett Greenbrier Braeden Boren Harrison Rebecca Santos Hope Johnathon Garcia Hope Tavia Smith Hot Springs Jack Butler Lakeside, Hot Springs Tarin Delong Lakeside, Hot Springs Sam Coffman Little Rock Christian Jessica Phelps Little Rock Christian Jacob Sutterfield Maumelle Meghan Massey Nettleton Cristan Hernandez McClellan Aaliyah Rodriquez Paragould * Nettleton Elizabeth Ford Pulaski Academy Kyle Lance Pulaski Academy Alexis Knight Sylvan Hills Andrew Meake Sylvan Hills Hannah Marino Valley View Andrew Bates Valley View Kara Moore Vilonia * NO NOMINEE * NO NOMINEE 5A Boys 5A Girls Hot Springs 3 De Queen 1 Harrison 3 Maumelle 1 David Rodriguez MVP Dardanelle Amalie Gunn MVP Central Arkansas Christian Temo Martinez Dardanelle Brittney Perry Central Arkansas Christian Adam Morales Dardanelle Carson Swede Central Arkansas Christian Luis Villegas Dardanelle Claire Vest Central Arkansas Christian Gadiel Garay Warren Makayla Davidson Robinson Daniel Mondragon Warren MacKenzie Frederick Robinson Victor Xharicata Warren Katie Keller Robinson Serfio Escobar Berryville * Arkadelphia * Central Arkansas Christian Elizabeth Bailey Baptist Prep Daniel Perez Cossatot River Natalia Hernandez Berryville Dakota Smith Crowleys Ridge Paige Carlyle Brookland * Episcopal Collegiate Zoe Stokes Dardanelle * Green Forest Amalie King Episcopal Collegiate Ronald Mondragon Hamburg Emerson Smith eStem Hayden Dearmond Heber Springs Amber Ellis Gentry Jair Silva Jacksonville Lighthouse * Heber Springs Cristian Lua Mena Jordan Mongum Monticello Jeff Carmical Monticello * Riverview Jose Hernandez Nashville Harper Whaley Shiloh Christian Andres Barrett Prairie Grove Claire Coley Southside, Batesville Jacob Welter St Joseph, Conway Hannah Richey Warren * NO NOMINEE * NO NOMINEE Dardanelle 6 Warren 1 Central Arkansas Christian 7 Joe T Robinson 1 4A Boys 4A Girls * NO NOMINEE * NO NOMINEE