2017 Baseball All State

Name School Name School Jacob Williams Bentonville Logan Esterling Benton Beaux Bonvillain Bryant Yates Prickett Benton Matthew Sandage Bryant Payton Holt Greenwood Logan Gilbertson Cabot Connor Noland Greenwood Blake McCutchen Cabot Cooper Van Kooten Greenwood Dillon Thomas Cabot Kameron Whitmore Jacksonville Evan Hiatt Catholic Jordan Wickersham Jacksonville Jordan Wicks Conway Cameron Hockle Jonesboro Logan Carr Fayetteville Zane Ryne Neves Jonesboro Hayes Cox Fayetteville Cameron Poston Jonesboro Miller Pleimann Fayetteville Zach Ross Lake Hamilton Blake Adams Har-Ber Collin Carpenter Marion Blake Thompson Har-Ber Luke Kruse Mountain Home Aaron Mann LR Central Marshall Roberson Mountain Home Nick Butler North Little Rock Jaylon Deshazier Pine Bluff Owen Stuckey North Little Rock Joel Barker Russellville McKaden Templeton Rogers Adrin Hannah Searcy Andrew Roach Springdale Tyler Cleveland Sheridan Ethan Holmes Van Buren Chance Wallingsford Sheridan Landry Wilkerson Van Buren Drake Browning Texarkana Name School Name School Parker Edwards Alma Tajh Nick Bishop Ashdown Taylor Ford Batesville Bryson Haskins Ashdown Alec Matlock Beebe Robby Broseus Berryville Kaden Tollett De Queen Bradley Brasher Booneville Tyler Gregg Farmington Hayden Fennell Booneville Ryan Larkin Farmington Brandon Ulmer Booneville Ryan Flake Greenbrier Ethan Allred Brookland Paxton Wallace Greenbrier Hunter Corbell CAC Chase Hutson Greene County Tech Brandon Quesinberry CAC Drew Mullins Greene County Tech Tanner Weber CAC Quinn Cherry Harrison Gregory Junior Crossett Zac Melugin Lakeside Tate Vestal Dardanelle Cason Tollett Little Rock Christian Jacob Sharp Dover Matt Goodheart Magnolia Andy Roberts Gosnell Parker Ribble Magnolia Alex Grice Hamburg Shelby Quiggins Maumelle Zack Biggers Harrisburg Aaron Vaupel Nettleton Pierce Mitchum Heber Springs Cody Wilkins Nettleton Remington Cozad Huntsville Cameron Blann Pulaski Academy Casey Martin Lonoke Will Osment Pulaski Academy Demias Jimerson Malvern Michael Coven Sylvan Hills Clint Pigott Monticello Nick Fakouri Sylvan Hills Tyler Hanson Nashville Camron Flippo Sylvan Hills Zach Jamison Nashville River Hunt Sylvan Hills Jakota Sainsbury Pea Ridge Ryan Lumpkin Sylvan Hills Brady Durham Pocahontas Joe Waleszonia Valley View Greyson Stevens Pottsville Chris Bass Vilonia Clay Fidler Prairie Grove Nick Howard Vilonia Garrett Misenheimer Robinson Hayden Arnold Watson Chapel Landon Brown Shiloh Christian Kaleb Hill Watson Chapel Connor Clark Shiloh Christian Gianti Turner Watson Chapel Chance Johnson Star City Chase Bryan White Hall Cole Morgan Stuttgart Layne Hartsfield White Hall Treylon Burks Warren Brady Taylor Wynne Hayden Lassiter Warren Heath Taylor Wynne Dylan Schwarz Westside Hunter Taylor Wynne Austin Tyler Westside 2017 Baseball All State 4A 7A 6A 5A 2017 Baseball All State Name School Name School Dylan Bradley Bald Knob Jacob Squires Bigelow Brayden Roberts Bald Knob Andrew McFarland Buffalo Island Central Justin Shelly Cedarville Nick Scherrey Conway Christian Keenan Owens Centerpoint Winston Strawn Conway Christian Bryce Dodd Clinton Chanc Gray East Poinsett County Ty Johnson Clinton Ty Holt Hackett Mason Silberstein Corning Gannon Bearden Harmony Grove Camden Tyler Moreland Genoa Central Dillon Vaughan Harmony Grove Camden Chandler Alaniz Greenland Janson Graves Lavaca Michael McAdoo Greenland Randon Baumgartner Magazine Pate Fullerton Harding Academy Shaeffer Loyd Magazine Dalton Koch Harding Academy Dawson Henry Magnet Cove Austin Bull Harmony Grove Ken Dewitt McCrory Wade Beasley Horatio Jesse Skudlark McCrory Dakota Frachiseur Horatio Matthew Herron Mountain Pine Kaleb Moody Jessieville JC Motlet Murfreesboro Logan Disotell Junction City Will Nash Palestine-Wheatley Joe Lowe Junction City Lane Teal Palestine-Wheatley Zach Dillard Lamar T.J. Bale Parkers Chapel Brock Birmingham Manila Zach Kline Poyen Hunter Willsey Mansfield Tyler Guffey Salem Corey Herrin Mayflower Devin Meeks Sloan-Hendrix Paxten Templeton Mayflower Josh Winfield Spring Hill Chipper Lamb Melbourne David Beck St. Joseph Ryan Sullivan Mountain View Toby Inman Paris Colby Campbell Perryville Name School Gavin Stone Riverside Caleb Towles Abundant Life Bradley Chalk Rose Bud Ethan Block Alpena Beau Burson Smackover Andrew Lannon Armorel Brennan McKnight Smackover Seth Wyatt Armorel Will Weir Walnut Ridge Taylor Layne Bay Nolan Smith Bay Robby Holtby Bruno-Pyatt Cole Leavell County Line Pacyn Reames County Line Jason Porter Jr. Decatur Ryan Shaffer Decatur Caleb Adams Dierks Zane Cox Dierks Lane Woodruff Dierks Conner Wilkerson Hermitage Carson Smith Kirby Ozzie Sindland Lead Hill Tommy Sindland Lead hill Sagen Godwin Mammoth Spring Logan Skaggs Mammoth Spring Jordan Dunegan Midland Heath Fortson Midland Tanner Smothers Mt. Vernon-Enola John Riley Nemo Vista Garrett Mattox Omaha Andy Swain Ouachita Cade Chapman Sacred Heart William Silviera Scranton Brayden Prater Shirley Brady Smith South Side Bee Branch Griffin Smith South Side Bee Branch Dylan Campbell Taylor Ryan Downs Taylor Max Jackson Taylor Jon Martin Viola Will Wilson Viola T.J. Lewis Western Yell County Matthew Aiken Woodlawn Will Richardson Woodlawn Nick Ward Woodlawn 1A 3A 2A