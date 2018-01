2018 All-Star Football Roster

West All-Stars

Alejandro Ramirez Har-Ber Dotson Schaefer Fayetteville Logan Lindsey Foreman Jon Womack Greenwood Bailey Soule Gravette Collin Branch Watson Chapel Garrison Jensen Alma Terrion Thompson Camden Colin Snieski Bentonville Montrell Marshall El Dorado Brandon Thomas Foreman Lane Evans Elkins Hunter Swoboda Bentonville West Justin Dean Mena Hunter Church Glen Rose Dillion Scott Arkadelphia DJ Stirgus Benton Ceasar Octavion Mineral Springs Blaze Brothers Har-Ber Juan Ponce Danville Laken Dillard Morrilton Isaiah Nichols Springdale Zack Izzo Horatio Demias Jimerson Malvern Darius Holly El Dorado Caezar Warren Robinson Thomas Muldrow Prescott Kadarius Pearson Prescott Cade Helms Mt. Ida Dominick Kight Nashville Mason Winston Charleston Braden Johnson Alma Ryan Talley Russellville Kris Mulinga Fayetteville Hayden Cantrell Greenwood Joseph Shaw Greenbrier Jay Sims De Queen Michael Tony Bentonville West Quinton Thornton De Queen Dain Young Charleston Brody Davis Mt. Ida Will Burgess Lake Hamilton Tanner Smith Arkadelphia Ty Pettway Nashville Jesus Barrosa Springdale Isaiah Calhoun Hot Springs

East All-Stars

Terrian Neal Nettleton Mason Shucker Searcy Michael George Conway Taron Hocks Wynne John Wienes Cabot Larry Clark Blytheville Dennis Carol North Little Rock Caleb Clark West Memphis Catrell Green Searcy Dylan Trap Rivercrest Darrell Brown Oceola Tyrse Lair McClellan Deonta Montgamery North Little Rock Cameron Vail Bryant Antonio Todd Bryant Martavis Thompson Pine Bluff Isiah Simmions Pine Bluff Logan Jessip Wynne Shag-Ke Robinson Jacksonville Vendarious Hodges West Memphis Deonta Haynes McGhee Paul Coleman Marked Tree Andre Campbell McClellan Dontrell Robinson Stuttgart Garrett Gilbert Sylvan Hills Jake Smith Valley View Devin Taylor McCrory Wallace Smith Warren Will Woodard Warren Demetrius Holliday Batesville Cade Gartman Truman Ojusha Bunting Earle Corey Chung Blytheville Kenyon Burrell Helena Reece Stephens Stuttgart Lane Hatcher Pulaski Academy Rickey Morgen McGhee CJ Cleary Nettleton Jordan Crisco Harding Academy Jamone McCoy McCroy JD Smith Clarenden John Cox Camden Harmony Grove Gage Word Bearden Jacarvis Anderson Jonesboro Nelson Romero Batesville Christopher Elser Catholic Jordan Harris (MGR) McClellan Juston Johnson (MGR) McClellan