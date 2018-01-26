2018 All-Star Volleyball Roster

All-Star Volleyball Roster: WEST 1. Ella May Powell Fayetteville 2. Haley Warner Fayetteville 3. Lexie Castillow Greenwood 4. Shaylon Sharp Siloam Springs 5. Isabella Gibbany Harrison 6. Julianna Cramer Harrison 7. Olivia Cox Fountain Lake 8. Haley Carter Booneville 9. Jenna Lowry Paris 10. Riley Owen Paris 11. Lauren Thompson Springdale Har-Ber 12. Tymber Riley Bentonville 13. Hannah Martin Rogers 14. Emma Palasak Bentonville Manager: Linsey Choate Harrison ALL-STAR VOLLEYBALL- EAST 1. Kendahl Davenport Conway 2. Aryn Blumenberg Conway 3. Chloe Fitzgerald Northside 4. Megan Wicker Jonesboro 5. Maly Tabor Mountain Home 6. Lillian Fogleman Marion 7. Elizabeth Crist Valley View 8. Cameron Pierce Valley View 9. Anna Quinn Paragould 10. Josie Carpenter Batesville 11. Jacy Harris Brookland 12. Mikayla Kirk Pocahontas 13. Anna Wilcoxson Walnut Ridge 14. Kelsey Moody Hoxie
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