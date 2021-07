Henry Torres: No hay vergüenza en trabajar

JONESBORO, Ark. (KAIT) - El vicepresidente de tecnología de la información del sistema ASU es un Hispano que ha logrado mucho en toda su vida.

Henry Torres nos dijo que el nunca hubiera pensado en haber llegado tan lejos.

“Cuando murió mi papa… mi mama le prometió que todos íbamos a ir a la escuela. Íbamos a graduar de la High school,” dijo Torres.

El perdió a su papa cuando solo tenía once meses.

El nació en Mathis, Texas… pero su familia se tuvo que mover a un pueblo llamado Levelland.

“Una ciudad muy chica. Siempre no mucho hispano. Donde vivimos fueron los projects.”

Esos projects son casas del gobierno con descuento para la gente pobre.

“Mucha gente dice, ‘Como pudieron?’ Pues no sabíamos que estamos pobres. Éramos 5. Éramos 6 con mi mama.”

Pero su mama enfocada en el trabajo para poner comida en la mesa.

Y cumpliendo la promesa que le hizo a su esposo.

Limpiando casas, en el restaurante, incluso yendo a la escuela.

“Quería ser una maestra. So ella comenzó desde el grado siete. Tuvo que empezar del grado 7. A llegar como una maestra… fueron como 20 años. Hasta que termino.”

Se graduó casi al mismo tiempo que Torres.

Mientras Torres su vida en el mundo de negocios.

De Dallas, con la compañía Neiman Marcus a Arkansas trabajando para una compañía que tal vez reconozca.

“Y fui a la compañía Walmart. Me buscaron. Fui a trabajar ahí en Bentonville. Era como el único hispano ahí.”

Pero todavía pudo ayudar a crear la parte que gira las bolsas de plástico.

“Ese diseño es mío. Yo lo puse. Pero eso el diseño numero 17 porque yo y otro amigo nos pensamos”

También trabajo para Sam’s Club y eventualmente se movió a Arizona para trabajar para una compañía que vendía partes de autos.

“Empezamos con 300 tiendas. En tres años éramos 1,500 tiendas. Yo los ayude. Pase como 5 años ahí también.”

Cambio su carrera… haciendo un IPO para empezar a vender la compañía en la bolsa de valores en Nueva York.

Y su vida lo trajo a Hollywood, California.

“Un muchacho que creció en los projects andaba ahí en Hollywood con esta gente. Era como un sueño... diciendo como paso esto.”

Pero ahí fue cuando se dio cuenta cuanto hacía falta el en la casa.

“Mi niña mayor tenía tres años y siempre no la conocía.”

Decidió con su esposa a convertirse en un profesor. Se fue a Henderson State en Arkadelphia a una hora sur de Little Rock en donde fue instructor mientras obtenía su maestría.

Después de dos años, se vino a Jonesboro a enseñar en Arkansas State University.

En ese tiempo, fue en los primeros de crear una compañía que se llamaba Rural Sourcing en Jonesboro.

“Empecé con tres y ya tienen más de 200 personas”.

Estuvo con ellos tres años pero regresó a enseñar al colegio.

Ahora esa empresa tiene 200 empleados

“Muy agradecido que paso así. Pero mucho trabajo... duro.”

En el colegio de Jonesboro él inició el aprendizaje en línea que ahora es una mayor parte de estudios en todo el país.

“Ahora se ve que es normal. No era normal en 2007 y 2008.”

Lleva 9 años en el sistema de información.

“Me encargo de todo de computadoras. Todo el software.”

Paso mucho de ese tiempo trabajando para la universidad de Jonesboro.

Pero recientemente fue promocionado a una posición con el sistema de Arkansas State University.

Le preguntamos que sentia que siguen las oportunidades abriéndose, las puertas abriéndose después de tanta carrera que ha tenido?

“Estoy muy agradecido de todo. De todas cosas,” contesto Torres.

Dice que todavía usa lo que le enseño su mama, una memoria que lo dejo emocionado durante la entrevista.

“Lo que me enseño mi mama fue que primero... creer en dios. Una relación personal con dios. Con Jesucristo. "

Y su actitud siempre tiene que estar positivo.

“Te tienes que acercar con amigos y con gente que sea positivos.”

Y como se han dado cuenta, la educación era otra cosa que recalcó su mamá.

“La educación. Eso no te pueden quitar. Puedes continuar a aprender cosas. Lo que sea. Leer. Escribir. Hablar mejor el inglés. Hablar mejor en español que eso no se va... Eso no se quita. Es tuyo.”

Y la humildad.

“que seas una persona que gente quiera hablar contigo.”

Pero tiene un mensaje para la gente trabajando, el dice que no te de vergüenza.

“El trabajo es importante. Cualquier cosa que hacemos. Limpiar casas… hacer yardas. Lo que sea.. trabajando es importante.”

Diciéndole a los jóvenes que tal vez no tengan mucho en este momento.

“Si tienes sueños sigue los sueños.”

