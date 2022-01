Five-star kicker Dominic Zvada commits to Arkansas State

JONESBORO, Ark. (KAIT) - A five-star kicker is bringing his boot to Jonesboro.

Dominic Zvada committed to Arkansas State on Wednesday. Kohl’s ranks the Arizona native as the #45 kicker nationally in the 2022 class. Zvada drew interest from Pac-12, Conference USA, & Mountain West schools.

He averaged 40 yards per punt and made 62 of 65 extra points in 2021 for Valley Christian. Zvada holds the record for the longest field goal in Arizona high school history, he hit a 55 yarder in 2020.

Arkansas State - National Recruiting Rankings

Rivals: #58 overall (#1 in Sun Belt)

247 Sports: #68 overall (#1 in Sun Belt)

On3: #68 overall (#1 in Sun Belt)

2022 ARKANSAS STATE SIGNEES (DECEMBER)

Saidou Ba: 6-6, 285, Fr., OL, Memphis, Tenn. (PURE Academy)*

Ja’Quez Cross: 5-11, 185, Fr.-R, ATH, Hampton, Ark. (Purdue)

Jaxon Dailey: 6-3, 215, Fr., QB, Pleasant Hill, Iowa (Southeast Polk HS)*

Websley Etienne: 6-0, 185 , Fr., S, Fort Lauderdale, Fla. (Western HS)

Daverrick Jenkins: 6-2, 175, Fr., WR, Miami, Fla. (Northwestern HS)

Kadan Lewis: 6-2, 260, Fr., DL, Houma, La. (Terrebonne HS)

Javante Mackey: 6-3, 215, Fr. LB, Memphis, Tenn. (Whitehaven HS)

Miller McCrumby: 6-4, 205, Fr., TE, Mount Pleasant, Texas (Mount Pleasant HS)*

James Reed III: 5-11, 180, Fr., CB, Nashville, Tenn. (Father Ryan HS)

Ahmad Robinson: 5-11, 180, Fr., CB, East St. Louis, Ill. (East St. Louis HS)*

Ashtin Rustemeyer: 6-2, 270, Fr., DL, St. Louis, Mo. (Lutheran HS)

Mike Sharpe II: 5-11, 190, Fr., RB, Pinson, Ala. (Pinson Valley HS)*

Eddie Smith: 6-0, 190, Jr.-R, DB, Slidell, La. (Illinois/Alabama)*

Terion Sugick: 6-2, 297, Fr.-R, DL, Landover, Md. (Vanderbilt)*

Blayne Toll: 6-6, 245, DE, So., Hazen, Ark. (Colorado/Arkansas)

Aleric Watson: 6-6, 265, Fr., OL, Murfreesboro, Tenn. (Middle Tennessee Christian School)

Elijah Zollicoffer: 6-6, 330, Fr., DL, Covington, Ga. (Newton HS)

Keyron Crawford: 6-5, 240, Fr., DE, Memphis, Tenn. (Briarcrest Christian School)

King Mwikuta: 6-5, 238, Jr., LB, Troup, Ga. (Alabama)*

Jordan Carmouche: 6-2, 230, Jr., LB, Manvel, Tex. (Houston)*

RECENT 2022 ARKANSAS STATE COMMITS

Dominic Zvada: 6-2, 155, Fr., K, Chandler, Az. (Valley Christian)

*Midyear signee eligible to participate in A-State’s 2022 spring camp

